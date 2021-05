BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura: assemblea per il bilancio e rinnovo degli organi sociali

Contemporaneamente il Cet1 ratio, altro parametro con il quale si misura la solidità di un istituto di credito, è salito dal 20,5% al 24,14%. “ Guardiamo al futuro con ottimismo pronti a cogliere opportunità di sviluppo e di crescita – commenta il Presidente Alberto Osenda – Anche quest’anno, l’Assemblea si è svolta senza la partecipazione fisica dei Soci, i quali hanno potuto esprimere i loro voti attraverso il Rappresentante Designato ”. Questo è il secondo anno in cui le assemblee si svolgono online, a porte chiuse, senza dimenticare che, nella stessa occasione, sono stati eletti i nuovi componenti degli organi sociali. “Dopo tre anni di intenso lavoro anche il Consiglio di Amministrazione si è rinnovato. Ringrazio tutti i componenti per l’ottimo lavoro svolto e per aver sempre messo al primo posto il bene della nostra banca” conclude Osenda.

La filosofia di "banca del territorio" della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura si è concretizzata anche nella campagna di comunicazione “SumaSì”, in cui commercianti, imprenditori, professionisti, tutti soci, hanno prestato il loro volto per manifesti e locandine pubblicitarie della banca. Così come successo per l’apertura della nuova filiale in via Madama Cristina a Torino, in cui un intero quartiere è stato coinvolto nell’iniziativa.