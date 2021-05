Aurora Leone dei The Jackal: "Cacciata da Partita del Cuore perché donna". La polemica arriva in Regione

Parte con una brutta polemica la Partita del Cuore, che si giocherà stasera all'Allianz Stadium di Torino e che darà il suo ricavato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e all'Istituto di Candiolo. Ieri infatti è arrivata la denuncia - tramite social - di Aurora Leone, artista dei The Jackal, che sarebbe stata discriminata in quanto donna. In particolare, la ragazza - nonostante la convocazione ufficiale - sarebbe stata cacciata ieri sera dalla cena che ha preceduto il match di beneficienza. Il direttore generale della Nazional Cantante, secondo l'attrice, le avrebbe detto: "Sei una donna. Da quando le donne giocano?".

L'episodio è arrivato questa mattina in Consiglio regionale, con la consigliera pentastellata Sarah Disabato che ha chiesto un'informativa urgente. "E' stato un vero e proprio atto discriminatorio - ha detto Disabato - tra l'altro confermato da testimoni. Noi qui discutiamo spesso di uguaglianza e discriminazioni, per questo chiedo una presa di distanza ufficiale della Regione da episodi come questo".

Aurora, intanto, nelle sue stories su Instagram ha comunque invitato il pubblico a sostenere il progetto che ha "tutt'altro scopo" rispetto a quanto accaduto. E ha ringraziato "per la solidarietà ricevuta" la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che si è dissociata dallo spiacevole episodio.