Dopo la pioggia di ieri, tempo in miglioramento e clima mite su Torino e provincia

A Torino avremo questa situazione: da oggi a giovedì 27 maggio

Il tempo migliora, con cielo poco nuvoloso e qualche nube cumuliforme in più solo domani e giovedì. Minime in pianura intorno 8 - 13°C e massime 17 - 25°C.

In calo le minime, in aumento le temperature massime. In pianura venti da moderati da Nord Ovest oggi in rotazione da Sud Est domani .