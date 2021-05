3 motivi per cui l'acquisizione dei Fondi di Coinbase Osprey avrebbe senso

Si dice che il popolare scambio di criptovalute statunitense Coinbase sia in trattative per acquisire la società di gestione patrimoniale Osprey Fund. Osprey attualmente gestisce due fondi di investimento ed è un concorrente della società di asset management digitale Grayscale Investments.

Sebbene né Coinbase né Osprey Fund abbiano confermato questo accordo, fonti hanno affermato che i colloqui sono ad alto livello.

1. Coinbase potrebbe dominare la gestione delle risorse digitali

Avendo acquisito società come Tagomi, la società di infrastrutture Bison Trails e la piattaforma dati Skew, potrebbe non sorprendere che Coinbase pianifichi di effettuare un'altra acquisizione.

Tuttavia, questa acquisizione di Osprey Fund è una nuova fase per Coinbase. Metterebbe Coinbase in concorrenza con i grandi attori del settore crittografico come Grayscale, una società di gestione di asset digitali con oltre $ 42 miliardi.

Grayscale ha scelto Coinbase Custody come suo depositario nel 2019. In particolare, Grayscale è ora diventato il più grande cliente di asset manager che utilizza il servizio di custodia istituzionale di Coinbase.

Coinbase è già in una buona posizione per andare fino in fondo e diventare una vera e propria società di gestione patrimoniale.

2. Osprey Fund offre tariffe più convenienti

La società Grayscale esiste dal 2013 e così ha il vantaggio della prima mossa su Osprey, che è stata fondata nel 2018. Ma quando si tratta di commissioni, Osprey Fund ha il sopravvento.

Osprey addebita lo 0,49% delle commissioni di gestione annuali rispetto al 2% annuo della scala di grigi. Mentre Grayscale ha circa $ 42 miliardi di asset in gestione, Osprey Fund ha solo $ 77 milioni di asset in gestione.

Il Bitcoin Trust di Osprey Fund è stato lanciato nel 2019 ed è stato quotato sul mercato OTCQX all'inizio di quest'anno.

Coinbase ha già le risorse necessarie per spingere ulteriormente Osprey Fund. L'influenza di Coinbase nel mercato unita alla sua efficace strategia di marketing è esattamente ciò di cui Osprey Fund ha bisogno per competere in modo credibile con Scala di grigi.

Sebbene la Grayscale abbia fino a 14 fondi fiduciari per asset digitali, Osprey Fund, a quanto pare, preferisce adottare l'approccio di nicchia. Il gestore patrimoniale ha lanciato di recente il suo secondo fondo fiduciario, il Polkadot Trust. E ci sono piani per lanciarne altri. Riuscirà a raggiungere la Grayscale? Avere un forte sostenitore come Coinbase potrebbe rendere più facile il ridimensionamento.

3. Possibilità di Coinbase di offrire un'esposizione a Bitcoin di un cliente più ricco

Coinbase ha oltre $ 90 miliardi di asset istituzionali sotto la sua custodia, come rivelato nel suo ultimo rapporto pubblicato.

Offrire Bitcoin Trusts alla sua vasta base di clienti potrebbe significare maggiori entrate per la società quotata in borsa. Se Coinbase vuole diversificare i suoi guadagni lontano dalla dipendenza principalmente dalle commissioni di trading, Osprey offre il prodotto perfetto.

I prodotti Osprey potrebbero anche essere iterati negli ETF Bitcoin . L'amministratore delegato di Osprey Fund, Greg King, aveva precedentemente rivelato che l'azienda intende convertire il suo Bitcoin Trust in un ETF una volta che la posizione normativa negli Stati Uniti cambia.

Un ETF Bitcoin creerebbe problemi per la gamma di prodotti in scala di grigi in quanto si prevede che siano più economici e di facile accesso. È stato riferito che il recente lancio del Purpose Bitcoin ETF canadese ha influenzato negativamente l'interesse per il Bitcoin Trust di Grayscale, che attualmente negozia con un ampio sconto sul suo valore patrimoniale netto. Tutto è possibile.

Per Coinbase l'acquisizione di Osprey potrebbe attrarre i suoi ricchi clienti fornendo un'esposizione regolamentata a Bitcoin.