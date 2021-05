"Perderò il lavoro, da qui a 6 mesi". Ecco la grande paura che la pandemia lascia nella testa dei torinesi

Non solo strascichi di salute e comportamenti sociali ormai mutati, rispetto alle abitudini del passato. La pandemia, in questo anno e mezzo, sta lasciando in eredità ai piemontesi anche una vera e propria ossessione: quella di perdere il proprio lavoro. Lo dicono i dati dell'ultima ricerca Ires Piemonte sul clima d'opinione. E Torino (insieme a Vercelli e Alessandria) è tra le province più angosciate.

Proprio nelle ore in cui rimbalzano le polemiche e i dibattiti tra sindacati e ambienti confindustriali sul divieto per legge ai licenziamenti, il timore di ritrovarsi disoccupato è il pensiero fisso di almeno una persona su cinque (il 22,2%): temono di perdere il lavoro entro i prossimi sei mesi, proprio come capitava nel 2020, ma una quantità doppia rispetto al 2019.





Donne, autonomi e con titoli di studio limitati

In particolare, scorrendo i dati risultano particolarmente preoccupate alcune categorie, rispetto ad altre: le donne (23,9%) più degli uomini (20,8%), ma sono più preoccupati anche coloro che hanno solo la licenza media (27,6%) o il diploma (24,8%) rispetto a chi ha laurea (17,2%) o post laurea (11,4%). Infine, rispetto ai dipendenti, soffrono di più i lavoratori autonomi, con percentuali addirittura doppie (oltre il 40%). Quasi inevitabile, infine, che per i cassintegrati la preoccupazione sia più pesante che mai (55,9%), con il timore che con la fine del blocco ai licenziamenti per legge, loro possano essere tra i primi a venire esclusi dal mercato del lavoro.





Casa, sanità e bollette: ecco i maggiori timori in famiglia