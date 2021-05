Uber Black, Ricca: "Il servizio è già attivo in città. Ma se viola le norme va chiuso immediatamente"

"Uber Black è già attivo a Torino e, da quanto ci viene segnalato, sta già operando sul territorio contravvenendo alle normative che obbligano gli Ncc a non accettare corse 'volanti' ma impongono loro di tornare in rimessa dopo ogni trasporto - afferma l'assessore regionale Fabrizio Ricca -. Ho già scritto al Prefetto per segnalare questo grave comportamento che non può trovare tolleranza in città. Il rischio di chiudere un occhio davanti alla normativa vigente è quello di permettere una concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore, in primis i tassisti, per questo lavorerò affinché ognuno rispetti le regole".