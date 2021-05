Anche la Città di Venaria aderisce al "passaporto culturale"

Il 20 giugno a Venaria ci sarà un appuntamento importante per le famiglie: la Festa della Nascita, inserita nella magnifica cornice della Reggia di Venaria Reale e dei suoi giardini. Un'iniziativa culturale importante, una prima edizione di un progetto che coniuga il potere della "bellezza" dei luoghi deputati alla cultura con la salute e il benessere dei cittadini più piccoli, i nuovi nati.

Venaria Reale, attraverso l'Assessorato alla Cultura, ha aderito, con altri 13 comuni, all' alleanza per la sottoscrizione del Passaporto Culturale, ideato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna , che consente il libero accesso nel primo anno di vita dei nuovi nascituri e dei loro genitori, in oltre 40 musei della rete.