L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : Tassativo gestire prudentemente qualsiasi rapporto al fine di non fomentare tensioni, cagnare e parapiglia. Gli astri suggeriscono di astenersi dal compiere scelte di immane portata, dare in escandescenze o cader preda di depressioni. Sul lavoro, nelle amicizie o in famiglia vi si faranno girar le anime e nel complesso la settimana sarà talmente intensa dal giungere a domenica alquanto stressati mentre un appuntamento sfumerà o subirà interferenze. Invito mangereccio. TORO : Ma che bella overture riserva questo mesetto rigurgitante di novelle, opzioni da vagliare e piccoli successi personali di cui andare fieri. Non saranno solo rose e fiori in quanto dei folletti ingiuriosi di divertiranno a sparpagliare la via di imbarazzi ma nel complesso non avrete di che lamentarvi. Il sestile di Giove inoltre favorisce delle intense giornate, un affetto da coltivare, un plauso, delle entrate o il recupero di somme credute perdute. Tra venerdì e martedì succederanno cose strane.

GEMELLI : State attraversando una fase disagevole per quella distensione a cui ambite: troppi pensieri o preoccupazioni affollano la mente, incidendo sul benessere psicofisico… Unicamente facendo leva sulle celate risorse riuscirete a riemergere e a vivacchiare più o meno placidamente. Non date bado ad una donzella più furba che bella e armatevi di pazienza anche se in una contingenza i nervetti salteranno… Compleanno da solennizzare un brindisi speciale.

CANCRO : Decisi e ostinati non getterete facilmente la spugna, lottando fermamente in nome di ciò in cui credete fermamente… Un messaggio curioso, un briciolo di stanchezza, un guizzo di distrazione, un inghippo e qualche alterco domestico o lavorativo, saranno le largizioni di un Marte dispettoso ed irrispettoso. Possibile anche che cambiate opinione su di un soggetto giudicato troppo affrettatamente mentre in amore uno spizzico di maretta scuoterà la quotidiana barchetta… LEONE : Pur tenendovi tutto dentro sapete che talune cose, spettanti voi o appartenenti al nucleo domestico, non fungono alla perfezione e, oltretutto, non essendo ipocriti quando la goccia traboccherà dal vaso svuoterete il sacco! Poiché la prevenzione è la miglior terapia siate guardinghi nelle trattative e attenetevi alle norme correnti per non incappare in fastidiosi inconvenienti. Una scoperta vi lascerà a bocca aperta e causa distrazione, smarrirete qualcosina o andrete nel pallone.

VERGINE : Per taluni non tutto procederà linearmente causa intoppi o delle questioni da definire dove di mezzo subentrano dei quattrini, una proprietà immobiliare, dei parenti o degli incartamenti. Per altri invece la settimana scorrerà agitatamente lasciando esiguo spazio all’intimità e alle faccende di cuore. Uno spizzico d’ansia colpirà a tradimento chiunque si stia predisponendo per l’organizzazione di una celebrazione. Contatti con medici o legali. Dritte da un’amica. BILANCIA : È ora di fermare la giostra e scendere a patti con una realtà diversa dalle primordiali aspettative, parlare chiaro a chi non vuole “sentire”, concedersi pause di relax, credere in metamorfosi di immane valore, valorizzare amicizie sincere, variare look e riprendere in mano le redini della normalità. Una strana esperienza avrà parecchio da insegnarvi mentre una conoscenza andrà approfondita. Si prospettano pure novità spettanti genitori o figli. Tendenza agli sbalzi pressori.

SCORPIONE : Farsi valere e rispettare è una regola basilare: ragion per cui non permettete a nessuno di comandarvi a bacchetta o rimproverarvi inusitatamente! In aggiuntiva un problemino implicante terzi andrà risolto col supporto di esperti o competenti. Fastidi relativi a soldi, istituti di credito, proprietà o locazione. Tutelatevi contro furti e non lasciate nulla di incustodito! Battibecchi tra coppiette motivati dall’eccesso di nervosismo di uno dei due. Non esagerate col mangiare… SAGITTARIO : Di falsi il mondo abbonda e lo costaterete personalmente quando vi capiterà di trattare con personaggi dalla tripla personalità o nello nello scoprire la vera identità di un essere più infido di un serpente ma fate spallucce e fregatevene altamente in quanto, in mezzo a tanta marmaglia, c’è chi vi stima e vuole il vostro bene. Questo è il momento giusto per far pulizia sia in casa che nelle persone tenendovi strette soltanto quelle di risaputa affidabilità. Week end festaiolo.

CAPRICORNO : Con Marte in aspetto di opposizione vi sentirete talvolta fiacchi, stufi di trattare con mezzi intronati e desiderosi di rinvenire un’oasi di pace… Ma non abbacchiatevi perché con l’arrivo della bella stagione anche l’umore migliorerà così come non sono da escludere delle occasioni da cogliere al balzo, dei simpatici inviti, l’alleggerimento di un fardello o degli incontri o colloqui risolutivi pur dovendo usare prudenza sia sulla strada che con le finanze. ACQUARIO : Sapere ciò che si vuole è la prima regola per vivere bene, compiere scelte intelligenti e non andare in tilt per niente … Rammentatelo quantunque la nebbia dell’insicurezza calasse su di un tran tran che attualmente non aggrada e se fin qui i mesi hanno riservato asprezze sappiate che con giugno si apriranno nuovi sipari in ambito privato o professionale basta soltanto aspettare che le stelle diano il loro benestare. Qualcuno aderirà ad una cerimonia.

PESCI : Imparate a collaborare con un destino birichino e non temete di prendere iniziative destinate ad andare a buon fine partendo dal presupposto che di paure è lastricata la via degli insuccessi. Per il rotto della cuffia riuscirete inoltre a strappare un favore o a sistemare una faccenda che faceva penare. Per distrarvi un pochettino e staccare la spina combinate un fuori porta o una cenetta in compagnia. Corrucci per animaletti o vecchietti. Sabato convulso.

*******************************************************************

E che le stelle ci guidino verso la strada della serenità…