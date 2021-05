Vaccini anti-Covid, da stamattina le preadesioni della fascia 30-39 anni

Da questa mattina, 28 maggio, iniziano sul portale www.ilPiemontevaccina.it le preadesioni al vaccino anti-Covid per la fascia di età 30-39 anni. Entro 48 ore dalla richiesta, il sito fornirà ai richiedenti la data esatta e il luogo dove avverrà la somministrazione.

Ieri, nel primo giorno di preadesione a loro dedicato, i residenti fuori regione senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella regione, hanno aderito in 556.

Al momento, dall'inizio della campagna vaccinale a ieri sera, in Piemonte sono state somministrate 2.405.323 dosi (di cui 841.459 come seconde), corrispondenti al 91,3% delle 2.635.610 finora disponibili nella regione.