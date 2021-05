Utilità e usi delle guide telescopiche

Le guide telescopiche sono dei mezzi lineari, in gran parte professionali, realizzati per garantire il corretto funzionamento di porte scorrevoli, cassetti, cancelli scorrevoli e molto altro. Questi strumenti possono anche sostenere carichi pesanti. Le guide telescopiche sono dei profili metallici che scorrono su cuscinetti a sfera sotto forma di binari metallici e sono dotate anche di fermi in apertura e chiusura. Alcuni modelli possono garantire uno scorrimento di oltre 1.250 kg di carico su lunghezze di 2 m.

Le guide telescopiche sono disponibili in diversi modelli

Il mercato delle attrezzature industriali presenta una gamma di guide telescopiche molto ampia. Gli utenti possono scegliere tra modelli con estensione super, estensione completa ed estensione parziale. Questi strumenti di scorrimento realizzati in acciaio trafilato, lavorato a freddo e zincato, a seconda del loro utilizzo, possono essere realizzati su misura in base allo spazio che si ha a disposizione.

Come scegliere una guida telescopica?

Se un progetto richiede una guida telescopica, bisogna considerare alcuni elementi prima di fare una scelta. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi a scegliere la guida telescopica giusta per la vostra applicazione. La scelta di una guida telescopica può essere effettuata principalmente basandosi sui materiali di fabbricazione, sull'estensione, sulla capacità di carico e sulla durata.

Materiali di fabbricazione

Per ridurre al minimo la flessione, è importante considerare attentamente l'intera gamma di materiali possibili per la guida telescopica. Come avevamo accennato prima questi strumenti di scorrimento vengono tendenzialmente realizzati in acciaio trafilato, lavorato a freddo e zincato, per abbassare i costi ma possono essere realizzati anche in alluminio e acciaio inossidabile.

L'estensione

Quando si sceglie la corsa di una guida telescopica, sono possibili tre opzioni: estensione totale, parziale o super. L'estensione parziale si riferisce a una corsa compresa tra il 50 e il 65 percento della lunghezza. In caso di estensione completa, la corsa è uguale alla lunghezza di chiusura. Per le guide telescopiche super la corsa è maggiore della lunghezza del binario, l'estrazione telescopica è fino al 150% della lunghezza della guida chiusa.

Le capacità di carico

Sono un fattore importante da considerare. Il baricentro del carico deve essere posizionato il più vicino possibile alla guida montata e centrato sull'elemento mobile per una distribuzione uniforme del carico. Le capacità di carico sono generalmente calcolate ipotizzando un carico distribuito correttamente.

La durata

Quando si dimensiona una guida telescopica per il funzionamento continuo, assicurarsi di utilizzare la formula corretta per calcolare la durata e le capacità di carico dinamico. Alcuni produttori esprimono le capacità di carico e di flessione sulla base di una disposizione accoppiata, mentre altri utilizzano le capacità di carico di una singola rotaia. È essenziale prendersi il tempo necessario per verificare le diverse possibili configurazioni e specifiche fornite dal produttore.

Se desiderate saperne di più sulle guide telescopiche vi consigliamo di visitare il seguente sito: https://www.chambrelan.it/.