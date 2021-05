Per comprare casa serve pazienza: a Torino si impiegano almeno 133 giorni

Per comprare (o vendere) una casa, a Torino e provincia, servono in media 133 giorni. Lo dice l'indagine dell'Ufficio studi di Tecnocasa, che ha messo a confronto tutti i maggiori centri urbani nazionali e ha così scoperto che, all'ombra della Mole, servono più giorni rispetto alle altre grandi città italiane (che ne impiegano mediamente 118).

Si tratta - a suo modo - di un indicatore dello stato di salute del mercato immobiliare, perché mette a fuoco il tempo necessario per collocare con successo la casa sul mercato. E in linea generale si nota un lieve peggioramento, visto che lo scorso anno il dato medio era di 109 giorni (anche se la pandemia era ancora lontana). Una cifra che si alza per i capoluoghi di provincia ingenerale, dove c’è una media di 146 giorni, mentre nell’hinterland delle grandi città si arriva addirittura a 157 giorni.