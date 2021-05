Grugliasco, lavori in corso in via Spanna e via Lupo: ecco l'asfalto nuovo

Lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno sarà completata a Grugliasco l'asfaltatura del primo tratto di via Lupo, oggetto di cantiere e sarà aperto, garantendo sempre il passaggio da via Arduino.

"Sono consapevole dei disagi e del ritardo per cui mi scuso – spiega il sidnaco Roberto Montà - Purtroppo la situazione delle tubature della raccolta acque meteoriche ha indotto lavori aggiuntivi e imprevisti che non erano programmati. A ciò si sono aggiunti allacci e altre situazioni legate agli edifici privati che si affacciano sulla via, che hanno comportato il completamento di ulteriori lavorazioni per non spaccare una strada nuova dopo poco tempo. Avevamo già fatto passate metano, fibra e acquedotto Smat ma non è bastato".