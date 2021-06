Candidato sindaco del M5s, Appendino: “Lavoriamo per averlo in contemporanea o prima del Pd” [VIDEO]

Il Movimento 5 Stelle torinese è ancora senza candidato sindaco, ma la prima cittadina Chiara Appendino non si dimostra preoccupata: “Ho detto che avremmo lavorato per avere il candidato sindaco poco prima o in contemporanea al Partito Democratico e lavoreremo in questi giorni su questa strada” ha affermato la sindaca, a margine di una cerimonia, nel cortile di Palazzo Civico.

Secondo Appendino, lo stallo in cui sembra essere caduto il Movimento sarebbe motivato da dinamiche nazionali e non locali: “C’è una riorganizzazione nazionale che non si è ancora conclusa e questo ha inevitabilmente inciso”.

Due i nomi sul tavolo del Movimento: Valentina Sganga, attuale capogruppo del M5s, e Alberto Unia, assessore all’Ambiente del Comune di Torino. Due figure diverse: la prima più apprezzata anche dalla fronda composta da Viviana Ferrero, Daniela Albano e Maura Paoli, la seconda caldeggiata da Appendino. Quel che è certo, al momento, è che il candidato sarà uno di loro due. A giorni verranno sciolte le riserve.