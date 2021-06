Pd, Letta conferisce incarichi esecutivi: Lepri confermato al Terzo Settore

Il parlamentare Stefano Lepri riconfermato da Enrico Letta responsabile nazionale del Terzo Settore. Ieri il segretario nazionale del Pd ha conferito una serie di incarichi esecutivi nell’ambito di funzioni organizzative e di settore.

In particolare, sono stati nominati vice-responsabili Organizzazione: Carlo Bettio (Nord), Donatella Porzi (Centro) e Eugenio Marino (Sud e Isole); Marco Simiani (Tesseramento e partecipazione); Maria Pia Pizzolante (Feste dell'Unità); Matteo Mauri (Cittadinanza e Immigrazione); Michele Bordo (Mezzogiorno e Coesione); Valerio Fabiani (Crisi industriali); Micaela Fanelli (Piccoli comuni e finanza). Sono stati inoltre confermati nei propri incarichi di responsabili di settore: Caterina Avanza (Cooperazione internazionale), Luciano Vecchi (Italiani nel Mondo), Brenda Barnini (Welfare), Stefano Lepri (Terzo settore), Monica Cirinnà (Diritti), Marco Carra (Aree interne), Stefania Pezzopane (Aree terremotate e ricostruzione).

“Grazie Enrico – scrive Lepri su Facebook - per la fiducia che mi hai voluto riconfermare, in continuità con Nicola Zingaretti. Sono molto contento e orgoglioso dell’incarico. Non ho mai smesso, fin da giovane, di occuparmi di terzo settore. Ora lo farò con rinnovato slancio”.