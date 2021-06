Terremoto in Val Susa, la terra trema: scossa avvertita alle 8:32 dai cittadini

Il terremoto registrato in Val Susa

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, alle 8:32, in val di Susa, in particolare nella parte bassa della vallata bassa. La terra ha tremato per diversi secondi e il movimento sismico è stato avvertito da molte persone, che sui social hanno chiesto informazioni, preoccupate.

Stando alle prime informazioni, secondo il Csem-Emsc, l’epicentro del terremoto si sarebbe registrato a 11 km di profondità, a 10 km da Susa e a 49 da Torino. La magnitudo è di 2.2. Non è chiaro, al momento, se vi siano stati danni alle persone o alle cose.