Anche le aziende scendono in campo contro il Covid: inaugurati gli hub vaccinali dell'Unione Industriale e di Api Torino

Inaugurazione ufficiale per due degli hub vaccinali che Torino mette in campo per aumentare le somministrazioni, con particolare attenzione al mondo delle aziende. Allo scoccare delle 9 di mattina, infatti, taglio del nastro sia per l'Unione Industriale di Torino (negli spazi del Centro Congressi di via Vela 17), sia per Api Torino, negli spazi della sede di via Pianezza 123.





Una nuova veste per il Centro Congressi

L’obiettivo dell’iniziativa che coinvolge gli spazi di via Vela 17 è dare un supporto alla campagna vaccinale della Regione Piemonte mettendo a disposizione delle imprese del territorio le sale del Centro Congressi, solitamente dedicate agli eventi. Sono oltre 700 le aziende che hanno aderito all’iniziativa, per un totale di circa 30mila persone da vaccinare. Le inoculazioni verranno effettuate dal personale sanitario e medico della Clinica Fornaca, una delle tre strutture Humanitas di Torino.

A regime, si arriverà a circa 800 somministrazioni al giorno e la struttura resterà aperta dalle 8 alle 20 per 7 giorni la settimana.

“L’Unione Industriale di Torino – ha dichiarato il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj - si è messa a disposizione delle aziende associate e dei loro dipendenti per contribuire a uscire più rapidamente possibile dalla crisi pandemica. Come ha affermato di recente il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, solo con il prosieguo della campagna vaccinale ci potrà essere un’accelerazione della ripresa economica”.





Lo spazio per le piccole e medie imprese

Collocata presso la sede di Api Torino, la struttura è dedicata alla vaccinazione del personale dipendente delle piccole e medie imprese associate al sistema Confapi di Torino, Biella e Cuneo, ma anche ai dipendenti delle imprese e delle cooperative di altre associazioni. Hanno già ufficialmente aderito Confcooperative Piemonte, Confetra Piemonte, Casa Artigiani Torino, Legacoop Piemonte, Confesercenti Torino. L’hub vaccinale di API Torino è stato progettato e verrà gestito insieme alla Croce Rossa Italiana Comitato di Torino che sarà presente con proprio personale medico e infermieristico.

A regime sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19. Previsti 3 box vaccinali e uno dedicato a chi ha problemi di deambulazione. Il centro vaccinale ha una potenzialità di circa 300 persone ogni giorno. Oltre agli spazi obbligatori per la sua corretta fruizione, l’hub vaccinale di API prevede anche un ampio parcheggio per agevolare l’accesso da parte del personale delle aziende.