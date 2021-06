Luigi Cozza: l'imprenditore che ha fornito un aiuto concreto durante la pandemia

Gli italiani, si sa, sono considerati un popolo di poeti, navigatori e di artisti ma, quando c'è da mettersi in gioco in prima persona per una nobile causa, dimostrano spesso di avere un cuore grande.

L'azienda siciliana Luigi Cozza trasporti che può contare su una flotta di mezzi impiegati quotidianamente da Nord a Sud, si è spesa in prima persona per aiutare a fronteggiare la lotta al Covid nel primo momento della pandemia, quando la situazione era disperata per mancanza di dispositivi di primo soccorso.

Ecco che gli uomini capitanati dall'imprenditore siciliano Luigi Cozza hanno sposato un progetto istituzionale nato all’Università di Catania e che ha coinvolto anche enti pubblici, che prevedeva l’invio di tremila litri di gel igienizzante all’ Università di Bergamo e al comune di Somaglia, in provincia di Lodi, diventate epicentro della prima ondata della pandemia.

Luigi Cozza ha offerto il suo aiuto mettendo a completa disposizione della Regione Sicilia e della Protezione Civile locale la sua azienda di trasporti, i suoi uomini, gli automezzi, depositi e hub situati in tutta Italia. L'azienda si è quindi dedicata personalmente al trasporto della soluzione igienizzante occupandosi del tutto gratuitamente per dare una mano al Paese in un momento molto delicato.

I depositi e i centri di stoccaggio della sede principale dell’azienda, sita a Catania, hanno successivamente ospitato il materiale destinato ai presidi sanitari regionali ed autotrasportatori dell'azienda si sono occupati di trasportare personalmente a Catania un macchinario dedito alla cucitura ed al confezionamento delle mascherine, proveniente da Brescia oltre all'approvvigionamento di un carico di mascherine provenienti da Venezia che hanno aiutato i concittadini a proteggersi nel periodo più duro in cui i dispositivi sanitari erano pressoché introvabili in tutto lo stivale.

Il fatto che un'azienda così importante e ben radicata a livello Nazionale e oltre, si sia messa in gioco in prima persona per cercare di dare una mano per aiutare gratuitamente i concittadini è un bellissimo segnale che ha dato il via ad una catena di solidarietà che ha coinvolto altre aziende ed istituzioni locali.

Luigi Cozza trasporti: un'azienda solidale e all'avanguardia

Oltre ad essersi spesa per la lotta contro la pandemia, l'azienda catanese si rivela essere all'avanguardia sotto diversi punti di vista.

Uno di questi è senza ombra di dubbio l'attenzione destinata al tema della sostenibilità ambientale e al tentativo di ridurre le sostanze inquinanti utilizzate. Questo è uno dei motivi che ha portato l'azienda ad utilizzare mezzi a basso impatto ambientale che utilizzano il combustibile LNG, un gas naturale liquefatto che è considerato uno dei tipi di combustibile fossile più puliti e meno inquinanti al mondo. Questo combustibile LNG è un liquido considerato non corrosivo né tossico che si avvale di utilizzare un gas a bassissimo impatto ambientale con emissioni praticamente nulle di CO2.

Un altro fattore molto importante da considerare è quello relativo all’aumento del personale interno all’azienda e relativo all’aspetto delle quote rosa, una delle cause che ha visto la LCT ergersi a paladina.

Riguardo alla crescita occupazionale si può notare, dal 2017, un aumento occupazionale oltre che economico con il passaggio da 257 a 430 dipendenti in poco più di un triennio. Una grossa mano a tutta la Sicilia e al mezzogiorno intero dove spesso la gente fatica a trovare occupazione vedendosi costretta ad emigrare al Nord.

Anche la sensibilità verso la questione relativa alle quote rose e il conseguente aumento delle donne all’interno dell’organigramma societario è uno dei fattori prioritari che contribuisce a fare dell'azienda catanese una realtà moderna e all'avanguardia. Alcuni numeri per chiarire meglio questi dati: su oltre 70 dipendenti la metà sono donne e anche il CEO dell’azienda è una donna, la dottoressa Anna Cacciaguerra.

Oltre a tutti questi fattori la LCT si rivela essere una delle compagnie più affidabili e professionali a livello Nazione e non solo.