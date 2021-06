MARKETERs Day 2021: INNOVACTION - Beyond Technology

MARKETERs Day: INNOVACTION – Beyond Technology è il nome del terzo evento dell’anno.

Il tema centrale sarà quello dell’innovazione, declinato in vari ambiti. Saranno quindi relatori dell’evento tutti quei professionisti provenienti da alcune delle più interessanti realtà del momento, che hanno saputo guardare oltre, innovando nel loro settore di riferimento.

Gli speech verteranno sulle strategie aziendali adottate per far fronte alle continue sfide del mercato, le strategie di marketing e comunicazione alla base del dialogo con il proprio target, e molti altri temi.

Gli interventi proseguiranno lungo tutta la giornata, con l’alternarsi di ospiti, momenti di pausa e break interattivi e formativi, in cui i soci potranno mettersi in gioco per vincere numerosi premi offerti dagli sponsor.