Associazione Marco Pannella Torino: terzo congresso e il saluto di Vasco Rossi

Sarà il saluto di un mito della musica come Vasco Rossi ad aprire i lavori, domenica 6 giugno, del 3° Congresso dell’ Associazione Marco Pannella di Torino . Si svolgeranno online, con inizio fissato alle ore 9.30.

Tra gli ospiti, anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio , il Segretario e il Tesoriere del Partito Radicale Nonviolento e Transpartito Maurizio Turco e Irene Testa, la Presidente di Nessuno Tocchi Caino Rita Bernardini, il fondatore del Fuori Angelo Pezzana, il Direttore del Centro Pannunzio Pier Franco Quaglieni, la Garante dei detenuti del Comune di Torino Monica Gallo, Anna Cerruti di Energie per l’Italia, Edoardo Fiammotto della Scuola di Liberalismo, l’attore Rocco Papaleo, il giornalista Edmondo Bertaina, Direttore della Gazzetta di Torino e altre personalità della cultura e del mondo politico.

Il Congresso dedicherà gran parte dei suoi lavori alla prossima campagna referendaria sui temi della giustizia che in queste ore sono diventate tema di attualità politica per una grande Riforma della Giustizia in Italia. Monica Gallo, Garante dei detenuti del Comune di Torino terrà una relazione sulla situazione del Carcere delle Vallette e sul Cpr di Torino.