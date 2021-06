Sport |

La Reale Mutua Basket Torino dà spettacolo davanti al proprio pubblico e vince gara 1

I gialloblù si impongono su Verona in una delle partite più belle della stagione

Per il ritorno del pubblico al Pala Gianni Asti, dopo oltre un anno di porte chiuse, la Reale Mutua Basket Torino decide di mettere in campo uno spettacolo degno dei grandi palcoscenici della pallacanestro. I ragazzi di Coach Cavina si impongono, infatti, sulla Tezenis Verona per 95-83, al termine di una partita giocata in maniera eccellente da entrambe le formazioni. Nonostante il terzo quarto da urlo (35-14 il parziale), la squadra di coach Ramagli rimane in partita fino all’ultima metà del quarto quarto: dopo la bomba di Bobby Ray Jones per l’81-80, la Reale Mutua chiude a chiave la difesa e diventa letale in attacco con Bushati, Cappelletti e Campani, che mettono a segno il parziale di 14-3, che regala ai gialloblù gara 1 della semifinale playoff. MVP del match e miglior marcatore della partita è sicuramente Luca Campani, che mette a referto una prova da 19 punti (86% da 2) e 6 rimbalzi. In doppia cifra ben quattro giocatori della Reale Mutua: oltre al già citato Campani, capitan Alibegovic (18), Kruize Pinkins (16) e Alessandro Cappelletti, che aggiunge ai 15 punti ben 10 assist. “Una bellissima partita. - commenta coach Cavina al termine del match - Terzo quarto importante dal punto di vista tecnico e anche emotivo, dove abbiamo ripetuto le cose che abbiamo proposto nel primo tempo, ma fatte meglio. I miei complimenti vanno ai ragazzi che ci hanno creduto, ma è ancora evidente che abbiamo tante cose da migliorare. Questa sera sono contento di aver visto i ragazzi concentrati: abbiamo vinto la partita, ma Verona ha dimostrato il proprio valore, tornando sempre in partita e punendo ogni nostro errore. Al di là degli aspetti tecnici, sono molto contento di aver giocato davanti al nostro pubblico. Adesso testa alla prossima”. Appuntamento a lunedì sera, h.19.00 per gara 2 della serie. Reale Mutua Torino - Tezenis Verona 95-83 (20-22, 21-25, 35-14, 19-22)

Reale Mutua Torino: Luca Campani 19 (6/7, 1/2), Mirza Alibegovic 18 (1/2, 4/8), Kruize Pinkins 16 (6/7, 1/3), Alessandro Cappelletti 15 (6/6, 1/4), Ousmane Diop 9 (3/4, 1/3), Franko Bushati 9 (2/2, 1/3), Lorenzo Penna 6 (1/2, 1/3), Jason Clark 3 (0/2, 1/4), Daniele Toscano 0 (0/0, 0/1), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0)

Tezenis Verona: Phil Greene iv 16 (4/6, 2/5), Bobby ray Jones 16 (2/5, 3/7), Francesco Candussi 14 (5/8, 1/2), Lorenzo Caroti 11 (1/5, 2/3), Giovanni Severini 10 (2/3, 2/4), Guido Rosselli 7 (2/4, 1/1), Brian Sacchetti 5 (1/1, 1/3), Giovanni Pini 2 (1/3, 0/0), Giga Janelidze 2 (1/1, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0)

SM

