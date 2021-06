Da un semplice controllo la Polizia scopre e sequestra 25 chili di hashish nel quartiere Aurora

E' bastata un'auto parcheggiata in corso Giulio Cesare a far scattare l'indagine che ha portato gli agenti di Polizia del Commissariato Barriera di Milano a sequestrare ben 25 chili di hashish e all'arresto di quattro persone, coinvolte a vario titolo in questa vicenda di spaccio di droga.

Tutto inizia con due giovani (che si scoprirà essere residenti nel Biellese) che si trovano a bordo della vettura. Vengono raggiunti da uno straniero, che prima si allontana e poi torna: ha con sé una borsa e sale a bordo dell’auto, che a questo punto si mette in marcia.



La vettura arriva in via Alimonda, ma ormai i poliziotti sono sulle sue tracce e fermano i tre occupanti. Si tratta del marocchino di 35 anni visto prima aggirarsi intorno all'auto, mentre a bordo ci sono un passeggero italiano di 32 anni e una ragazza, alla guida, anche lei italiana e di 22 anni. I due uomini sono in possesso di un chilo di hashish suddiviso in 10 panetti, mentre la donna ha con sé oltre 4300 euro in contanti. La situazione appare piuttosto chiara e le perquisizioni si estendono alle case.