Case in vendita a Torino: alla scoperta delle quotazioni immobiliari

Chi è alla ricerca di una casa in vendita a Torino potrebbe essere interessato ad avere una panoramica completa delle quotazioni immobiliari all’ombra della Mole e, più in generale, in tutto il Piemonte. I dati più recenti a disposizione sono, ovviamente, quelli relativi al mese di maggio del 2021. In questo periodo, la richiesta per gli immobili residenziali in vendita è stata di 1.347 euro al metro quadro di media; rispetto allo stesso mese dello scorso anno si è registrato un calo di 2 euro al metro quadro, pari allo 0.15%.

Prezzi di riferimento in Piemonte

Sempre tenendo come riferimento tutto il Piemonte, il prezzo medio nel corso degli ultimi due anni ha toccato il vertice a marzo del

2021, quando ha raggiunto i 1.366 euro al metro quadro. È a febbraio del 2020, invece, che la richiesta è stata più bassa, con un valore di

1.344 euro al metro quadro. Le tariffe più alte lo scorso mese di maggio sono state quelle della provincia di Verbania, con un valore di 1.771 euro al metro quadro, mentre in provincia di Biella la media è stata di oltre 1.000 euro al metro quadro inferiore: 637 euro. Per quanto riguarda gli immobili in affitto, invece, è in provincia di Torino che il prezzo richiesto è stato più elevato, per un valore di 8 euro e 50 centesimi al metro quadro al mese. Sempre Biella ha messo in mostra la richiesta più bassa, con 5 euro e 30 centesimi al metro quadro mensili.

I numeri provincia per provincia

In provincia di Alessandria, la richiesta per la vendita è di 831 euro al metro quadro, mentre quella per l’affitto è di 5 euro e 50 centesimi mensili al metro quadro. In provincia di Asti, la richiesta per la vendita è di 881 euro al metro quadro, a fronte di una richiesta per la locazione di 6 euro mensili al metro quadro. Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, si va dai 1.228 euro al metro quadro richiesti per la vendita ai 6 euro e 50 centesimi delle locazioni. Numeri un po’ più alti per la provincia di Novara, con 1.250 euro al metro quadro richiesti per la vendita e 7 euro e 60 centesimi per gli affitti. Infine, passando alla provincia di Vercelli, gli 820 euro al metro quadro richiesti per gli immobili in vendita (sempre in media, ovviamente) si intersecano con una richiesta di 5 euro e 90 centesimi al metro quadro per gli affitti.

Come vendere casa facilmente a Torino

Un aiuto prezioso per chi sta cercando di vendere la propria casa a Torino (oltre che in altre città) è quello che proviene daCasav o, una startup fondata nel 2017 che fonda il proprio modello di business sul cosiddetto instant buying. In pratica, il valore di un immobile viene previsto tramite l’impiego di una notevole mole di dati, calcolati con l’aiuto di strumenti tecnologici all’avanguardia e algoritmi matematici. Una volta individuato tale valore, viene inoltrata al venditore l’offerta, e se questa viene accettata si procede con l’acquisto diretto. Questo vuol dire che non c’è bisogno di intermediari, come per esempio le agenzie immobiliari.

Quali vantaggi offre Casavo

Se ci si rivolge a Casavo, quindi, si ha la possibilità di ridurre in maniera consistente i numerosi adempimenti burocratici che in genere sono correlati alle procedure di compravendita degli immobili. Si tratta di una vera e propria alternativa rispetto ai processi tradizionali, con la riduzione dei tempi che costituisce un grande beneficio per tutti i soggetti coinvolti. Dopo aver acquistato gli immobili, Casavo li rimette in vendita: prima, però, se necessario li ristruttura, in modo da produrre valore aggiunto per il mercato e soprattutto per il consumatore.

Che cosa cambia con Casavo

Non ci vogliono più di 30 giorni di tempo per portare a termine l’acquisto diretto di un immobile con Casavo, e servono al massimo due visite. Il sistema di valutazione è del tutto automatizzato e lavora grazie a un algoritmo che tiene conto di numerose variabili di tipo qualitativo e quantitativo. Ecco, quindi, che in appena 48 ore i potenziali venditori possono ricevere un’offerta di acquisto, conoscendo il valore preciso della proprietà.