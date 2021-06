La Reale Mutua Basket Torino raddoppia: Verona ancora KO al Pala Gianni Asti

La Reale Mutua conquista anche gara due superando la Tezenis per 69-51. I gialloblù rispettano il fattore campo e vanno a Verona sul 2-0 con tre match point a disposizione.

Un’altra prestazione da incorniciare per Alibegovic e Compagni che, dopo un primo quarto equilibrato, mettono in discesa la partita nel secondo quarto con il parziale di 27-12. Nella ripresa i Veneti non riescono a cambiare passo e rimangono impigliati nella trama difensiva ordita magistralmente da Coach Cavina. Si dimostra ancora una volta da categoria superiore Alessandro Cappelletti: il playmaker assisiate mette in campo l’ennesima partita da urlo condita da 8 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Bella prova di Diop e Clark che, dopo la partita in chiaroscuro di domenica, danno un apporto fondamentale alle due fasi del gioco mettendo a segno rispettivamente 15 e 12 punti. In doppia cifra anche capitan Alibegovic, a quota 11.

“Ci serviva qualcosa di diverso per ripetere il risultato di gara 1. - commenta Coach Cavina al termine della partita - Sono molto contento perché i ragazzi hanno svolto esattamente quello che avevamo preparato e - anzi - si sono superati: non era facile mantenere questa intensità per 40’. Adesso testa a gara 3: ci serve recuperare energie, ma ci godiamo, soddisfatti, questo momento”.

Adesso la serie si sposta a Verona, prossimo impegno giovedì 10 alle h.20.45