Entro fine giugno a Torino altri 4 semafori che multano chi brucia il rosso

Entro fine giugno a Torino arrivano quattro Vista Red. Nella seconda metà del mese verranno attivati - salvo imprevisti tecnici dell'ultimo minuto - quattro nuovi semafori intelligenti pronti a fotografare e multare chi brucia il rosso al volanti.

La mappa dei nuovi impianti

I nuovi impianti verranno accessi all’incrocio tra piazza Pitagora e corso Orbassano, nell’intersezione tra corso Turati e corso Unione Sovietica, in mezzo a corso Bramante, corso Vittorio Emanuele II corso e Vinzaglio e tra corso Siracusa e via Tirreno.

Nel 2020 nelle casse della Municipale oltre 122 mila euro

Occhi elettronici che si vanno ad aggiungere ai sette già attivi, che hanno portato nelle casse della Municipale oltre 122mila euro di sanzioni solo nel 2020. Alla fine dell’anno, i Vista Red attivi saranno quattordici e copriranno praticamente tutta Torino.

Le multe vanno da 42 a 666 euro, oltre alla decurtazione dei punti

Le multe per chi brucia il rosso sono di due tipi. Quella meno grave, che prevede sanzioni da 42 a 173 euro oltre alla decurtazione dei punti dalla patente, viene fatta quando l'auto non occupa l'incrocio oltre la linea semaforica. Se l'automobilista sfreccia a lanterna rossa dovrà pagare dai 167 a 666 euro, più sei punti della patente. Ma non è finita. In entrambi i casi, la decurtazione dei punti è doppia se si è neopatentati e la sanzione aumenta se avviene dopo le 22.