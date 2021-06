A Falchera inaugurato il nuovo sportello della Polizia Municipale: “Siamo più vicini ai cittadini” [VIDEO]

Un presidio sul territorio, un punto di riferimento per i cittadini. Fa rima con presenza e sicurezza il nuovo sportello della Polizia Municipale inaugurato oggi pomeriggio in zona Falchera.

Lo sportello, situato all’interno della struttura in via degli Abeti 12/2l, otre ad essere un presidio territoriale, svolgerà funzioni amministrative e di supporto al cittadino: sarà infatti possibile presentare reclami, ritirare notifiche, segnalare irregolarità sul territorio, effettuare richieste di controllo e intervento o semplicemente chiedere informazioni.

Il nuovo presidio sarà aperto ogni martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e integrerà la logistica degli uffici del Comando Territoriale VI - Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto - di via Leoncavallo 17.

Alll'inaugurazione erano presenti la sindaca, Chiara Appendino, la vicesindaca Sonia Schellino, il comandante della Polizia Municipale, Emiliano Bezzon, e la presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno.

“Falchera da tanti anni chiedeva e attendeva un presidio di questo tipo, questo è un immobile che senza il lavoro della Circoscrizione e delle associazioni sarebbe rimasto vuoto e quindi a rischio occupazione” ha commentato Appendino.

“Significa essere più vicini ai cittadini e alle loro esigenze, riducendo i loro spostamenti: stiamo pensando per le elezioni di poter distribuire qui le tessere elettorali. Vogliamo avvicinarci a loro sempre di più in un quartiere bellissimo: Falchera è un quartiere straordinario ed è importante dare servizi. Questo è un servizio in più” ha concluso la prima cittadina.