Da "Vamos a la playa" a "Ho sempre odiato gli anni '80": Johnson Righeira e Gionathan mirano al tormentone estivo

«Macché “Vamos a la playa”... Ho sempre odiato gli Anni ‘80!»

Così l’iconica canzone che ha reso celebre il torinese Johnson Righeira diventa un motivo in cui lo stesso cantante si prende in giro nel nuovo singolo.

Era il 1983 quando il duo dei Righeira, formato da Stefano Righi (Johnson Righeira e Stefano Rota) pubblicò il singolo che fece ballare tutta Italia e non solo con il suo ritmo disco pop. Un successo senza tempo ripreso anche nella canzone dei The Kolors, Italodisko, un altro tormentone ha fatto ballare tutti l'estate scorsa.

Il nuovo pezzo Ho sempre odiato gli anni '80 mira a diventare un nuovo tormentone come furono Vamos a la playa, No tengo dinero e L’estate sta finendo negli anni Ottanta.

Realizzato insieme al cantante Gionathan, che nel brano duetta con Righeira uscirà il 12 luglio.

“Ho sempre odiato gli Anni ‘80”: gioca con ironia e leggerezza sul fatto che, da una parte, l’artista debba tutto a quel periodo storico e musicale, ma che dall’altra sia diventato per lui quasi una persecuzione, visto che da quasi 40 anni il pubblico chiede esclusivamente quei successi. Il singolo nasce nel 2023, da un’ispirazione di Gionathan: «Oggi va molto il sound anni ‘80 - spiega il cantante e musicista torinese, che la scorsa estate aveva presentato un altro tormentone, “Mojito”, insieme alla regina della disco dance Neja -. A novembre ero in Svizzera, ospite della mia etichetta, e mentre ero lì, ho iniziato a produrre qualcosa e a canticchiarci sopra. Però volevo un brano che scherzasse su un’epoca che in tanti sembrano rimpiangere».

Mentre stava sistemando gli ultimi dettagli della canzone, a Gionathan viene in mente di coinvolgere Johnson Righeira: sarebbe stato l’artista ideale per strizzare l’occhio agli Anni ‘80, però senza prendersi troppo sul serio. «La famiglia di Stefano Righi era cliente di mio nonno, che aveva una macelleria in centro a Torino - continua Gionathan -. Johnson lo conobbi qualche anno fa in un festival ad Ivrea: io cantavo con la mia band e lui era uno dei giudici. Gli ricordai di mio nonno Pino e lui ne fu molto felice». Da lì l’idea della collaborazione. «La sua idea mi ha divertito molto e ho accettato - sorride Johnson, che questa estate sarà protagonista anche con una cover di Battiato insieme ai Milano ‘84 e di un remix di un pezzo degli Skiantos -. Insieme a Gionathan abbiamo limato il testo, poi siamo andati in studio. È un brano che ammicca agli Anni ‘80, ma con sonorità moderne, nel solco dei The Kolors. Nel ritornello mi riferisco a quell’epoca quasi scocciato, esclamando più volte “Ma basta!”».

Previsto anche un videoclip della canzone, che si preannuncia ricco di richiami agli Anni ‘80.