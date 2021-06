Opera Pop - Lirica racconta ad Arte: online fino al 21 giugno la campagna di Casa Fools

Immagina di incontrare i personaggi della Tosca, della Traviata, delle più belle arie dell’Opera nazionale e internazionale, mentre stai camminando al parco, mentre stai cucinando o facendo la doccia.

Ecco, Opera Pop - Lirica raccontata ad Arte nasce proprio dalla volontà di fare incontrare le persone e l’Opera attraverso i podcast: Luigi Orfeo, attore e regista, in ogni puntata accompagna gli ascoltatori in teatro e, fra aneddoti e curiosità, racconta le storie dei più celebri melodrammi, fatte di intrecci romantici e gelosie funeste, di avvincenti duelli e fughe rocambolesche. Perché l'Opera è un bene che appartiene a tutti e, proprio per questo, può essere compreso e amato facilmente.

Online su Eppela fino al 21 giugno 2021, la campagna di crowdfunding a cura di Casa Fools tra quelle selezionate dal bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, è pensata con l’obiettivo di realizzare una serie di podcast che raccontano l’Opera con un linguaggio fresco, diretto e privo di pesantezza, mostrando i dettagli nascosti, facendo chiarezza sui passaggi musicali, suggerendo le interpretazioni e svelando le metafore della trama, mostrando come la musica sia il più grande megafono delle emozioni umane.

Nelle pause si va in giro: si prende un caffè al bar del teatro mentre si chiacchiera con un ospite, si esce fuori dal foyer per chiamare un esperto del settore, per poi tornare di nuovo in sala curiosi di sapere come va a finire.

L’iniziativa è finanziata interamente da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e ideata con lo staff di Eppela, e prevede il cofinanziamento delle donazioni raccolte secondo il meccanismo del matching grant: al raggiungimento del 50% dell’obiettivo fissato, le donazioni saranno raddoppiate da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT fino al tetto massimo di 5 mila euro a progetto.