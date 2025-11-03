A Venaria Reale, tutto pronto per la Festa di Sant'Uberto

Per Venaria Reale, e per l’Accademia di Sant’Uberto, arriva uno dei momenti più importanti dell’anno, la Festa di Sant’Uberto, che si terrà il 9 novembre e sarà accompagnata dall’Equipaggio della Regia Venaria, per una celebrazione in musica.

La Sant’Uberto è legata alla fondazione e all’identità di Reggia e Borgo di Venaria Reale, ripresa dal 1996 su proposta dell’Accademia di Sant’Uberto, in accordo con Curia metropolitana, città di Venaria Reale e Soprintendenza. Una prima messa era stata celebrata nella cappella di Sant’Uberto da Monsignor Franco Peradotto l’11 maggio 1995, in occasione del grande Convegno Memoria e Futuro, organizzato dalla Soprintendenza del Piemonte, accompagnata dai corni francesi. L’evento si era svolto con il supporto del gruppo di volontariato culturale che l’anno successivo, nel 1996, avrebbe dato vita all’Associazione Percorsi, in seguito intitolata a Sant’Uberto.

La festa è celebrata il 3 novembre, nel giorno del santo, se di domenica, oppure la prima domenica successiva. Quest’anno, gli eventi si terranno domenica 9 novembre.

L’Accademia di Sant’Uberto farà sfilare il proprio Equipaggio della Regia Venaria, con i suoi corni da caccia, dalla piazza dell’Annunziata alla Reggia di Venaria (in caso di bel tempo). La sfilata partirà alle ore 10.30. Seguirà, alle ore 10.45, la messa nella Cappella di Sant’Uberto, dove poi, alle 11.30, si terrà l’omaggio musicale al santo con i corni da caccia degli equipaggi, trombe e timpani della Reale Scuderia ed organo.

L’ingresso è libero ad esaurimento posti.