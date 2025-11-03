Sentieri Selvaggi dà il via a Discovery: la prima rassegna di concerti di Unione Musicale e TUM Torino

Sentieri Selvaggi, una delle formazioni italiane più riconosciute e vitali della musica contemporanea, dà il via a Discovery la prima rassegna di concerti ideata da Unione Musicale e TUM Torino, inaugurando un nuovo percorso dedicato alla musica classica e contemporanea, alla scoperta dei suoi linguaggi più vivi e innovativi, nella serata di martedì 4 novembre alle ore 20, al Teatro Vittoria di Torino.

Un’apertura d’eccezione e un debutto simbolico: l’incontro fra tradizione e innovazione, fra la storia di una grande istituzione come l’Unione Musicale e lo spirito sperimentale di TUM Torino. Insieme danno vita a un progetto condiviso che guarda al futuro della musica come spazio di libertà, curiosità e scoperta.

Il concerto inaugurale, inserito all’interno della rassegna “Note libere” dedicata all’ottantesimo anniversario della Liberazione e sostenuta dall’Associazione Sistema Musica, proporrà la prima assoluta di un nuovo brano di Carlo Boccadoro, scritto su commissione dell’Unione Musicale.

Un momento di particolare rilievo che intreccia memoria e contemporaneità, riaffermando la vocazione di Sentieri Selvaggi a rendere la musica d’oggi accessibile, vitale e condivisa.