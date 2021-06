Piattaforme di trading: come iniziare a investire con eToro secondo TradingCenter.it

Per aprire delle posizioni finanziarie online ed investire con il trading è necessario disporre di un conto personale su una piattaforma di trading online. In Italia diverse società hanno ottenuto l’autorizzazione della Consob e sono riuscite a legalizzare le loro piattaforme digitali. Una delle piattaforme di investimento più apprezzate nel nostro paese è quella proposta dal broker eToro, il quale negli ultimi dodici mesi ha visto un netto incremento dei clienti e dei volumi scambiati.

Al fine di sfruttare al massimo le potenzialità di questa piattaforma di trading è utile conoscere alcuni suggerimenti per iniziare ad investire con eToro. Man mano che si farà pratica con questo broker digitale ci si renderà conto che gli strumenti messi a disposizione da eToro sono numerosi e che sono tutti semplici da utilizzare, anche per coloro che non hanno grande esperienza nel settore del trading o in generale degli investimenti online.

Sfruttare il conto demo di eToro





Il primo consiglio che tutti i nuovi investitori dovrebbero seguire è di utilizzare il conto demo. Infatti etoro offre la possibilità di registrare un conto di prova con del denaro fittizio, da utilizzare per aprire e chiudere posizioni finanziarie con gli assets disponibili su questa piattaforma e per testarne in prima persona tutte le funzionalità.

I clienti potranno decidere in qualunque momento di passare dal conto di prova al conto di investimento reale. Sarà sufficiente in questo caso fornire la documentazione per la verifica dell’identità, indispensabile per poter effettuare i trasferimenti di denaro dal conto di investimento al conto corrente.

Studiare i mercati e gli strumenti di investimento





Tutti i migliori investitori possono essere considerati degli esperti dei settori in cui investono. Analizzando le performance dei traders si nota infatti una correlazione tra la conoscenza degli assets e le percentuali annuali di profitto ottenute dalle operazioni finanziarie. I nuovi traders dovrebbero dunque essere consapevoli dell’importanza di dedicare del tempo alla formazione, focalizzandosi in particolare sugli assets finanziari con cui si vuole investire e sugli strumenti finanziari che si utilizzeranno durante le proprie sessioni di trading.

Sarebbe utile al contempo studiare le principali strategie di investimento, così da individuare la migliore da seguire. In questo modo, i traders riescono a ridurre il rischio complessivo delle operazioni finanziarie e a migliorare la loro performance. Inoltre, scegliere una piattaforma di trading online come eToro, aiuta gli investitori a muoversi in sicurezza all’interno dei mercati finanziari.

Nella strategia di investimento bisogna tener conto anche dei costi delle operazioni e delle diverse commissioni che sono applicate sui vari assets. Il broker eToro in realtà viene incontro ai suoi clienti da questo punto di vista, proponendo loro delle commissioni contenute ed evitando di intaccare in maniera significativa il capitale iniziale dei traders che hanno scelto eToro.

Sfruttare il CopyTrader





Il broker eToro è molto conosciuto ed apprezzato a livello internazionale anche per la sua funzione definita CopyTrader. Questa piattaforma ha introdotto in pratica il cosiddetto trading sociale, dando la possibilità agli investitori esperti di creare una community e di diventare dei modelli di riferimento per i traders alle prime armi.

Gli investitori esperti possono rendere pubbliche le loro operazioni finanziarie, così che i membri che aderiscono alla loro community abbiano la possibilità di capire come si stanno muovendo gli esperti e di copiare le posizioni finanziarie. La funzione CopyTrader è vantaggiosa per tutti, come ben spiegato dagli esperti di TradingCenter.it: i clienti alle prime armi possono puntare a delle buone percentuali di profitto avvalendosi delle analisi di mercato degli esperti, i traders esperti ottengono un ritorno economico sull’attività della community e la piattaforma incrementa il suo guadagno applicando le normali commissioni alle operazioni finanziarie.