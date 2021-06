Alle origini della tavola. Viaggio alla scoperta delle eccellenze cooperative piemontesi

Nell’ambito dell’ampio progetto Piacere Piemonte, nasce “Alle origini della tavola”, un percorso che vuole far conoscere al grande pubblico le eccellenze della cooperazione agricola piemontese attraverso il racconto dei produttori e la proposta di degustazioni in presenza, che coinvolgeranno il territorio piemontese tra Torino, Asti e Cuneo.

“Siamo lieti di poter raccontare una storia che parla di cooperazione e di passione per il territorio, comune denominatore di tutte le imprese protagoniste del progetto insieme al concetto fondamentale di filiera corta. Non solo eccellenze quindi, ma vicinanza al consumatore: tutti i prodotti delle cooperative raccontate da Piacere Piemonte arrivano sulle nostre tavole senza bisogno di più di un intermediario.” - ha commentato Roberto Morello, Presidente di Confcooperative Fedagripesca Piemonte – “È importante far conoscere al grande pubblico la passione e il lavoro che si celano dietro alle tante eccellenze enogastronomiche piemontesi, conosciute in tutta Italia e nel mondo. Le realtà protagoniste lavorano con passione e dedizione da generazioni, e non vediamo l’ora di dargli ancora più voce”.