Alessandro Baricco consegna i diplomi a 110 studenti della Scuola Holden (VIDEO)

Si è concluso ieri con la cerimonia di consegna dei diplomi da parte di Alessandro Baricco Opening Doors, l’evento in cui gli allievi della Scuola che stanno per diplomarsi presentano in anteprima i loro progetti migliori a un pubblico di professionisti del mercato editoriale, a professionisti che si occupano di produzione TV e cinematografica, che lavorano nel mondo dell’informazione o in campo aziendale.

Ogni giornata è dedicata a un settore diverso della narrazione: martedì 8 giugno sono state presentate le storie per il cinema e la TV; mercoledì 9 giugno assaggi di racconti e romanzi; giovedì 10 giugno le idee per brand, web e giornalismo.

I ragazzi che si sono diplomati quest’anno sono 110.