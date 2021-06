Accoltellato da una prostituta dopo la festa scudetto dell'Inter, la Polizia arresta una 42enne

Una dominicana di 42 anni è stata arrestata dalla polizia di Milano per il tentato omicidio di un 25enne torinese, che era stato accoltellato lo scorso 9 maggio dopo la festa per lo scudetto dell'Inter.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Seconda Sezione della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini, coordinate dal pm Luca Caglio, il 25enne di origine senegalese e residente a Torino, dopo i festeggiamenti aveva perso il treno di ritorno e quindi aveva contattato una donna conosciuta su un sito online di incontri e l'aveva raggiunta in un bilocale in via Maiocchi, in una zona semicentrale della città. E lì subito era nata una discussione sulla prestazione sessuale.

Lei ha afferrato un coltello e lo ha colpito all'addome. Lui è stato soccorso in strada da un passante che lo ha visto mentre si reggeva l'addome ferito. Trasportato all'ospedale Niguarda in pericolo di vita è stato operato d'urgenza, mentre la donna ha fatto perdere le sue tracce lasciando la città. Almeno per un po' di tempo.

E' stata infatti fermata lo scorso giovedì in un appartamento di via Correggio dove aveva ripreso la sua attività. Dalle informazioni avute sia dal ferito sia da altri, grazie all'intercettazione del telefono della dominicana, i poliziotti sono riusciti a delineare un quadro probatorio con gravi indizi di colpevolezza che ha quindi portato al fermo.