Da Torino a Milano per festeggiare lo scudetto dell’Inter: perde il treno e viene accoltellato da una prostituta

Disavventura per un giovane tifoso interista che, partito da Torino per festeggiare lo scudetto vinto dai nerazzurri, ha perso il treno ed è stato accoltellato da una prostituta con cui aveva deciso di passare il tempo dopo aver mancato l’appuntamento con il mezzo che avrebbe dovuto riportarlo a casa.

Il protagonista di un sabato a dir poco fuori dagli schemi è un 25enne originario del Senegal, che ha riportato una parziale eviscerazione e una microperforazione intestinale: il ragazzo, operato d’urgenza all’ospedale Niguarda, sarebbe fuori pericolo ma comunque in prognosi riservata.

Poco prima di andare in ospedale, il giovane è riuscito a spiegare ai poliziotti le circostanze che hanno portato al ferimento: il giovane è arrivato in mattinata a Milano per festeggiare a San Siro il tricolore vinto dalla squadra di Antonio Conte. Terminata la festa si è recato in stazione, ma accortosi di aver perso il treno ha contattato una prostituta su un sito di incontri.

Una volta arrivato nell’abitazione della donna, in via Maiocchi, zona Porta Venezia, si è accordato per una prestazione sessuale e ha consegnato alla signora 50 euro. Quando la prostituta gli ha però detto di dover pazientare, il ragazzo si è spazientito e ha iniziato a lamentarsi: parole che hanno provocato la reazione furente della donna, che l’ha ferito al fianco con un coltello da cucina.

Il 25enne è riuscito a fuggire dall’appartamento ed è stato soccorso da un passante in strada. Della prostituta, al momento, nessuna traccia.