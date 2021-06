Take Off 2.0, quattro bandi a sostegno del circo contemporaneo tra Piemonte e Liguria

Fondazione Cirko Vertigo, Associazione Sarabanda Impresa Sociale e Associazione Culturale IdeAgorà, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e con il sostegno di Fondazione CRT, Città di Grugliasco e Molecola, uniscono le forze per dare vita a Take Off 2.0, un progetto pensato per immaginare e costruire un circo contemporaneo italiano di qualità, sostenendo compagnie innovative e competitive sul mercato internazionale, basate su scritture drammaturgiche originali.

Il progetto si sviluppa su un arco temporale di due annualità, da maggio 2021 a dicembre 2022, consolidando la continuità tra Piemonte e Liguria."E' un dispositivo di sostegno immediato e con una visione di investimento a medio lungo raggio per le compagnie di circo contemporaneo, un’occasione per favorire la diffusione e l’internazionalizzazione di artisti e compagnie dalla forte identità e caratterizzati dalla creazione di linguaggi autentici”, spiega Paolo Stratta, direttore di Fondazione Cirko Vertigo.

Il partenariato si traduce nella creazione di quattro bandi, di cui tre rivolti alle compagnie e agli artisti del settore e uno rivolto agli agenti di diffusione delle arti performative: il bando di mobilità estera e diffusione internazionale, quello per il sostegno alla creazione e all’internazionalizzazione, il concorso di videotelling per le arti performative e il percorso di formazione professionale per agenti di diffusione di arti performative multidisciplinari.

Da un lato quindi ci saranno azioni volte alla diffusione delle compagnie italiane all’estero, con la partecipazione degli artisti e dei direttori dei festival nazionali ai festival promossi dai partner internazionali - quali Canada, Francia, Regno Unito - con attività di promozione, networking, creazione in residenza, spettacolo; dall’altra si formeranno giovani agenti della diffusione, per supportare le compagnie nella promozione e vendita degli spettacoli in Italia e all’estero, attraverso sessioni in presenza nelle città di Torino, Grugliasco, Cuneo e Genova, a distanza e visite all’estero presso le sedi dei partner internazionali.

Per tutti e quattro i bandi sono previsti borse di studio e sostegni economici agli artisti coinvolti.

"Un nuovo modo di porsi sul mercato europeo per le compagnie di circo e di danza, frutto di un percorso decennale che ha portato la Regione Piemonte ad essere riconosciuta come riferimento italiano del contemporaneo. Un importante passo e una grande opportunità di crescita per gli artisti e per il territorio", commenta Fabrizio Gavosto, direttore artistico di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival.

È inoltre prevista l’organizzazione di show-case nel contesto dei festival nazionali. In particolare, a Genova la show-case sarà dedicata alla promozione di video e teaser, che rivestono un’importanza crescente nelle produzioni di circo contemporaneo, specialmente nel processo di diffusione e vendita degli spettacoli. Questa vetrina sarà trasmessa anche online su NicePlatform.