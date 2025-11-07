Da Tim Burton a Martin Scorsese: nove grandi autori ospiti a Torino raccontati nel documentario di Paolo Civati

Sarà presentato nella sezione Zibaldone del 43° Torino Film Festival, Ritratti di Cinema, documentario scritto e diretto da Paolo Civati, da un’idea di Riccardo Ghilardi con la partecipazione di Domenico De Gaetano.

Jane Campion, Tim Burton, Ruben Östlund, Asghar Farhadi, Pablo Larraín, Damien Chazelle, Paul Schrader, Peter Greenaway e Martin Scorsese: nove grandi autori del cinema internazionale, vincitori di tutti i più prestigiosi premi del mondo, affrontano tematiche profonde della loro poetica e la loro messa in scena.

Tra febbraio 2023 e ottobre 2024, questi autori sono stati invitati a Torino dal Museo Nazionale del Cinema per tenere delle Masterclass e, in alcuni casi, inaugurare delle loro mostre, oltre a ricevere la Stella della Mole. Nell’occasione, il fotografo Riccardo Ghilardi ha realizzato alcuni scatti, raccolti poi, insieme a quelli ad altri personaggi, nel libro Il Tempio del Cinema, il volume celebrativo per i 25 anni del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana. Dagli incontri tra Civati e i nove registi è nato un confronto tra diversi modi di fare cinema, come una grande seduta collettiva che scava a fondo per arrivare alle radici della creatività e della personalità di questi grandi artisti.

Ritratti di Cinema è prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno del Museo Nazionale del Cinema e la Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.