"Juventus - Il decennio d'oro": il ricavato dell'anteprima al TFF sarà devoluto all'Istituto di Candiolo - IRCCS

Dopo il successo della scorsa edizione, si rinnova anche quest’anno la felice collaborazione tra il Torino Film Festival e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS con un evento dedicato a supporto della Ricerca.



Nello specifico, l’incasso della proiezione del film "Juventus – Il decennio d’oro" di Angelo Bozzolini in anteprima nella sezione Zibaldone sarà interamente devoluto alla Fondazione a sostegno delle attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo - IRCCS.

La trama

Tra il 1975 e il 1985 la Juventus domina il calcio italiano e internazionale, diventando emblema di un decennio irripetibile. Ma dietro i trionfi si riflette un Paese attraversato da tensioni sociali, terrorismo e scandali. Dalla rivalità con il Torino negli anni di piombo alla tragedia dell’Heysel, la squadra di Trapattoni, con campioni come Zoff, Scirea, Tardelli, Platini e Boniek, incarna l’eccellenza e la resilienza di un’Italia in mutamento.