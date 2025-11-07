Gli Studio Murena in concerto all'Hiroshima Mon Amour

Gli Studio Murena arrivano in concerto a Torino giovedì 13 novembre alle ore 22 all'Hiroshima Mon Amour.

Dopo gli appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti di rassegne prestigiose come Mi Ami Festival, Viva! Festival e Jazz:Re:Found Festival, la band milanese torna a travolgere il pubblico con il suo iconico mix di barre affilate e sonorità avvolgenti e la potenza e la maestria delle sue performance dal vivo.

Quella torinese è una delle tappe del tour del gruppo nei club di tutta Italia, organizzato da Otr Live: un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo Notturno, l’ultimo album del gruppo uscito a maggio per Island Records.

Prodotto da Tommaso Colliva, impreziosito dalle collaborazioni con Fabrizio Bosso, Willie Peyote, Riccardo Sala, l’attrice Valeria Perdonò, Rodrigo D’Erasmo, Mezzosangue e dalla presenza del rapper misterioso 24kili, Notturno è il risultato di un percorso di crescita intenso, tanto personale quanto condiviso. Undici brani in cui testi sferzanti, introspettivi e sinceri si intrecciano con l’inconfondibile e innovativa miscela sonora della band, una fusione di jazz, hardcore rap ed elettronica. Un sound flessuoso, a tratti misterioso a tratti epico, frutto di un’evoluzione naturale e spontanea, capace di avvicinarsi alla forma canzone senza esserne risucchiato, mantenendo sempre intatta la propria libertà e coerenza creativa.

Notturno parla (e suona) a cuore aperto, cristallizzando con precisione chirurgica sentimenti, cambiamenti e riflessioni vissuti dalla band negli ultimi due anni, senza paura di guardarsi in faccia anche quando fa male. Amore, rabbia, nostalgia, rimpianti, disillusioni, nuove consapevolezze e traiettorie, ma anche considerazioni sociali e collettive: gli Studio Murena si sono messi a nudo come mai prima d'ora, forgiando un disco intimo e diretto, profondo e dirompente.