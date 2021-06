Incontro Damilano-Garavaglia: "Governo pronto a sostenere progetti per il rilancio di Torino"

Il candidato sindaco di Torino per il centrodestra, Paolo Damilano, ha approfittato della tappa sotto la Mole del ministro Massimo Garavaglia per un incontro, avvenuto ieri sera presso il Museo del Cinema

"Il ministro del Turismo mi ha confermato la strategia di rilancio che il governo vuole mettere in atto per la ripartenza", ha scritto Damilano sulla sua pagina Facebook. "Un programma da cui Torino, la sua provincia e tutto il Piemonte potranno trarre una spinta importante. Guardando la città dalla vetta della Mole abbiamo condiviso idee e strategie e ho avuto la conferma che questo governo è pronto a sostenere i progetti per la ripartenza della nostra città".