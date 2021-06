Green pass europeo, c'è l'ok: dal 1° luglio circolazione libera per vaccinati, guariti e tamponati (negativi)

Non sarà obbligatorio per viaggiare, ma chi lo avrà non dovrà sottostare (nei paesi dove andrà) alle disposizioni eventualmente previste per la prevenzione anti Covid (test, quarantena o altro). Sarà gratuito e in tutte le lingue, digitale (con un Qr Code) e cartaceo. Tutti i dati del ‘Pass’ andranno a finire in una piattaforma informatica, che fornirà le chiavi digitali per la validità transfrontaliera. Per quanto riguarda chi ha ricevuto la prima dose del vaccino, dipenderà dai diversi paesi decidere se sarà valido dopo la prima dose. Viene lasciata libertà per i singoli Stati di accettare altri vaccini, autorizzati a livello nazionale e non europeo.