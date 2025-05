Oulx celebra il Centenario degli Alpini: un raduno storico tra memoria e futuro montano

Oulx si prepara a vivere tre giorni intensi e significativi, dal 27 al 29 giugno 2025, in occasione del Centenario di fondazione del Gruppo Alpini di Oulx e dell'annuale Raduno degli appartenenti alla 34ª Compagnia, i celebri "Lupi".

Un evento che, come spiega l'assessore di Oulx e dell'Unione Montana Alta Valle di Susa, Thomas Martin, è stato fortemente voluto per onorare le "penne nere" e tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno prestato servizio militare a Oulx, creando un legame indissolubile con la città attraverso una serie di iniziative a tema. Questo anniversario non è solo un momento di rievocazione storica, ma anche un'occasione per riflettere sul ruolo vitale degli Alpini nel contesto montano odierno.

Il presidente dell'Unione Montana, Mauro Carena, proveniente da una famiglia con profonde radici alpine e da sempre legato all'ANA, ha sottolineato l'importanza degli Alpini che trascende il loro ruolo storico e militare. Nata per presidiare e difendere le zone alpine, questa forza si è evoluta, diventando un pilastro fondamentale per lo sviluppo, la salvaguardia e la coesione sociale delle comunità montane. La loro presenza costante si è tradotta in un impatto tangibile sulla vita quotidiana, contribuendo in modo significativo alla costruzione e manutenzione di infrastrutture vitali come strade, sentieri e rifugi, rendendo accessibili anche le aree più remote.

Il loro impegno si estende alla protezione civile e al soccorso, dimostrando una capacità di intervento rapida ed efficace in situazioni di emergenza, garantendo sicurezza e supporto alle popolazioni colpite da calamità naturali, valanghe o incidenti in montagna. Il programma delle celebrazioni è denso e variegato, con il venerdì 27 giugno dedicato ai Caduti e agli Alpini "andati avanti", con la presentazione del libro "Alpini" del Colonnello Mario Renna nella sede del Gruppo e un rinfresco.

Sabato 28 giugno, Piazza Masino ospiterà una mostra statica di mezzi storici alle ore 10:00, seguita alle 15:00 dall'apertura di una palestra di roccia per bambini al Jardin dla Tour, e alle 17:00 in Piazza Garambois l'esibizione della Fanfara "Taurinense". La serata si concluderà alle 21:00 al Jardin dla Tour con il gruppo vocale "Le nostre Valli". Le celebrazioni culmineranno domenica 29 giugno, con l'ammassamento e la colazione alpina in Piazza Garambois alle ore 9:00, seguiti dall'Alzabandiera in Onore e dalla sfilata verso la Caserma Assietta alle ore 10:30.

La giornata si concluderà con una manifestazione in caserma e il tradizionale Pranzo Alpino, a testimonianza di un legame indissolubile tra gli Alpini e il territorio che hanno sempre difeso e sostenuto.