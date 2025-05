A Venaria intitolata un'area verde alle vittime della strage di Nassiriya

Si è conclusa questa mattina, presso il Parco “Salvo D’Acquisto” di Venaria Reale, la cerimonia di inaugurazione dell’area verde intitolata alle “Vittime della strage di Nassiriya”.

All’evento hanno preso parte l’Onorevole Augusta Montaruli, membro della Camera dei Deputati, l’Architetto Fabio Giulivi, Sindaco della Città di Venaria Reale, il Generale di Brigata Roberto De Cinti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino e il Maggiore Silvio Cau, Comandante della Compagnia di Venaria, insieme ad autorità civili, religiose e militari.

Nel corso della cerimonia è stata sottolineata l’importanza della data odierna, scelta non solo per inaugurare il giardino dedicato ai Caduti di Nassiriya, in memoria dell’attentato del 12 novembre 2003 in cui persero la vita 28 persone, ma anche per ricordare il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci, in cui furono uccisi il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della scorta.