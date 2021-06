Chieri, l'estate dell'ex mattatoio si apre con Guido Catalano

Sarà il poeta e scrittore Guido Catalano ad inaugurare, mercoledì 16 giugno a partire dalle h 20, la ricca estate di eventi, gastronomia cultura e musica, promossa dal ristorante sociale “Ex Mattatoio” di Chieri , in via Papa Giovanni XXIII 8b che riapre il proprio dehor dopo la lunga stagione invernale e propone un nuovo menù incentrato sulle prelibatezze del territorio.

Il 16 giugno, durante la serata dal titolo “A cena con…”, Catalano dialogherà con il giovane chitarrista Mosè Morsut, per un appuntamento all’insegna della musica e della letteratura. Un’occasione anche per parlare di “Fiabe per adulti consenzienti”, una delle ultime fatiche letterarie dello scrittore torinese.