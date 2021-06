Leonardo di Caselle, un'ora di sciopero per difendere il premio di risultato: "Con il Covid non ci siamo mai fermati"

Le assemblee e lo sciopero sono stati indetti dalla RSU, insieme al blocco degli straordinari, per sollecitare l’azienda ad una discussione sul premio di risultato – che deve essere erogato a luglio – il cui importo potrebbe subire una decurtazione importante per effetto di indicatori finanziari di cui, ad oggi, l’azienda non ha fornito dati alle organizzazioni sindacali.



"In ogni caso - dicono i sindacati - non è accettabile penalizzare chi nel corso della pandemia non si è mai fermato consentendo con il proprio impegno la continuità delle produzioni, applicando i protocolli di sicurezza, riducendo al minimo le ferie estive ed utilizzando ferie e permessi personali per garantire la necessaria rotazione ed esponendosi ai rischi sanitari".