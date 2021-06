Covid, Valle (Pd): "Dai dati emerge una gestione finanziaria preoccupante"

"Per prima cosa", spiega Daniele Valle (PD), "le aziende piemontesi non sono state in grado di spendere quasi un terzo delle risorse ricevute da Roma, 80 milioni di euro su 262. Inoltre, con una variazione di bilancio, ci apprestiamo a sottrarre 100 milioni (oltre i 40 già stornati) dai fondi europei per lo sviluppo per pagare i conti dei DPI. Risorse che dovrebbero essere utilizzate per ben altro e che vengono distratte dalla programmazione in corso per fare quadrare i conti, ponendo una seria ipoteca sul futuro del Piemonte. In ultimo, da giugno a ottobre 2020 la nostra regione non ha fatto nulla per recuperare le drammatiche liste d'attesa, senza sostanzialmente spendere quanto ricevuto da Roma".