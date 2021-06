Il film sulla vita del pittore Ligabue inaugura il cinema all'aperto dell'Arena Monterosa

Sarà il pluripremiato film Volevo nascondermi (2020, 120’) di Giorgio Diritti a inaugurare la sezione cinema della rassegna “Barriera a cielo aperto”, un’ampia proposta socio-culturale tra cinema, musica, letteratura, sostenibilità ambientale, workshop, performance, talk e concerti frutto della condivisione progettuale di sette realtà del territorio torinese che propone tra giugno e settembre, 65 appuntamenti in 4 diversi spazi in Barriera di Milano per un ricco palinsesto di eventi.

Alle ore 21.30 di domani, mercoledì 16 giugno, il pubblico dell’Arena Monterosa potrà immergersi nel film che ha trionfato ai Nastri d’Argento, ai David di Donatello e al Festival di Berlino, con uno straordinario Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue. Un incredibile biopic sulla vita di uno dei principali artisti italiani del ‘900, dalla sua infanzia difficile in Svizzera al ritorno in Emilia, dalla scoperta del suo talento allo sviluppo della sua arte, trovando nella pittura, sin da bambino, il suo personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione. Un’occasione per riflettere sull’importanza della “diversità”, intesa come qualità, talento e dote preziosa che appartiene a ogni essere umano, che lo rende unico e capace di offrire qualcosa di utile alla società.

“Siamo felici di avere in cartellone il film di Giorgio Diritti – dichiarano i coordinatori Vittorio Sclaverani e Valentina Noya – perché stimiamo da sempre il suo percorso, che trova una sintesi perfetta e coerente rispetto al tempo che stiamo tutti vivendo. Come ha recentemente ricordato il regista, Volevo nascondermi è dedicato a tutti gli artisti e ancora di più a tutti coloro che fanno fatica a riuscire ed emergere, come i clochard che incontriamo per strada che magari disegnano una madonnina sul selciato per avere due monete, proprio come è stato Ligabue.”

Il cartellone dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema prevede sei settimane di programmazione per sei diversi cicli tematici e tredici appuntamenti: riprendiamoci la vita, le nuove generazioni, le relazioni familiari, il sud Italia, i diritti umani, mentre l’ultima settimana vedrà protagoniste figure femminili coraggiose capaci di rompere pregiudizi e disparità. La programmazione ospiterà anche la restituzione di “Ragazzi in città”, un percorso formativo cinematografico rivolto alle scuole del territorio, tra le quali anche la Viotti, e la fase finale di “Lavori in corto”, concorso rivolto ad autori under35.

Tra gli altri ospiti principali all’Arena Monterosa ci saranno i fratelli Orso e Peter Miyakawa, che il 18 giugno presenteranno il loro film d’esordio Easy Living, Giacomo Ferrante proporrà Uomo della pietra e la versione restaurata di Alzabarriera il 22 giugno, a venticinque anni dalla sua realizzazione, mentre Gianluca e Massimiliano De Serio porteranno la loro opera seconda, Spaccapietre, in programma il 7 luglio. I film presentati all’Arena Monterosa verranno proposti in versione silent movie con l’ausilio di cuffie Wi-Fi.