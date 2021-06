Problemi cutanei d'estate e come prevenirli

Ormai è già arrivata l’estate, una stagione che in molti amano, ma bisogna anche sapere di come il clima estivo influenza la nostra pelle. Infatti al sole la temperatura cutanea raggiunge livelli elevati provocando lo stress alla pelle, peggiorato ulteriormente dall’uso delle mascherine. I problemi che si possono manifestare d’estate sono diversi, ma grazie ad alcuni consigli è possibile prevenirli.



I problemi cutanei che si possono manifestare d'estate

I problemi alla pelle che si possono manifestare d’estate e ai quali bisogna stare attenti sono molteplici. Tra questi c’è la pelle secca e irritata, in questo caso i colpevoli possono essere l’esposizione al sole, all’acqua della piscina, ma anche l’aria condizionata.

Invece per colpa del sudore, soprattutto sul viso, i pori possono ostruirsi e provocare un peggioramento dell’acne già presente. Con l’uso delle mascherine si aggiunge un’ulteriore difficoltà alla pelle di gestire il tipico calore estivo.



Quando si è poco idratati è possibile anche soffrire di follicolite, cioè della comparsa di classici brufoletti rossi che possono nascere in una qualsiasi zona del corpo ricoperta di peli e capelli.

Un altro possibile problema è l’infezione da una manicure o pedicure. Non serve certo rinunciare a questi trattamenti, basta prendere le giuste precauzioni.



I problemi cutanei che sono dovuti al sole

Tra i problemi cutanei che sono dovuti al sole c’è sicuramente l’eritema solare. Si tratta principalmente di un arrossamento cutaneo che presenta una caratteristica curiosa, cioè di scomparire sotto la pressione della pelle. Compare sulla pelle dopo una lunga ed eccessiva esposizione al sole, soprattutto quando la cute non è ben protetta ed è povera di melanina con un’alta probabilità di scottature. In questa guida è possibile trovare ulteriori approfondimenti su come si manifesta l’eritema e come proteggersi al meglio.

Oltre alle classiche scottature solari alla pelle, che possono succedere quando non si protegge la cute accuratamente con delle creme specifiche, si possono manifestare anche delle eruzioni di calore, dove il sudore non riesce ad uscire ed evaporare.

Bisogna inoltre stare molto attenti a stare troppo al sole quando si assumono alcuni farmaci, perché si può sviluppare una reazione allergica cutanea al sole.

Consigli per evitare problemi cutanei d’estate

I consigli da seguire per prevenire i problemi cutanei partono dall’abbigliamento. È preferibile ricordarsi di indossare vestiti leggeri e comodi, traspiranti per eliminare il problema del sudore eccessivo. Anche asciugare il sudore dalla pelle molto spesso può aiutare a non irritare la pelle.

Bisogna inoltre sempre trattare la pelle prima e dopo l’esposizione al sole, utilizzare sempre una protezione adeguata, come creme con un SPF alto e che sia resistente all’acqua. Dopo l’esposizione al sole, sotto la doccia, usare un bagnoschiuma e uno shampoo delicato.



L’estate è una bella stagione, soprattutto quando si può passare del tempo in spiaggia al mare, ma ci si deve sempre ricordare di prevenire i problemi cutanei della pelle con la giusta protezione di tutto il corpo.