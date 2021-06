Tentata truffa all'Inps, caduta in prescrizione l'accusa nei confronti dell'ex sindaco di Santena

È caduta in prescrizione l'accusa di tentata truffa all'Inps mossa dalla Procura di Torino nei confronti di Benedetto Nicotra, ex sindaco di Santena e parlamentare di Forza Italia.

Lo ha stabilito oggi il Tribunale di Torino mettendo così fine a un processo che si riferiva a episodi risalenti al 2013. Secondo l'accusa Nicotra chiese indebitamente all'istituto di previdenza dei contributi legati a un periodo di lavoro di 4 mesi svolto nel 2003 in un'azienda in cui aveva ceduto le quote. La procura aveva chiesto un anno e sei mesi di carcere.

L'avvocato difensore, Alberto De Sanctis, aveva replicato che le prestazioni lavorative erano state regolarmente effettuate. La prescrizione vale anche per 3 dipendenti della società che avevano reso dichiarazioni favorevoli a Nicotra.