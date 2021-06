Leonardo di Caselle, anche oggi ulteriori scioperi per il premio di risultato

Il sito Leonardo di Caselle è parte della Divisione Velivoli e occupa circa 1600 lavoratrici e lavoratori tra operai e impiegati.

Scioperi sono stati indetti in questi giorni dalle RSU di tutti i siti Leonardo in Italia, insieme al blocco degli straordinari, per protestare contro l’annunciato taglio del 45% del premio annuale per effetto di indicatori finanziari che non tengono conto dell’impegno profuso dai lavoratori per garantire la continuità delle produzioni durante la pandemia.