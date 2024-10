Case popolari più resistenti al sisma e alle infiltrazioni

Sono 61 alloggi, disposti su 4 palazzine. Malgrado il complesso sia solo del 1996 ci sono problemi con infiltrazioni e cedimenti dei marciapiedi, oltre alla necessità di migliorare la tenuta della struttura ad eventuali terremoti.

Atc ha lanciato oggi i lavori in via Bignone 8 a Pinerolo. Un cantiere da oltre 3 milioni di euro. A presentarlo sono stati oggi pomeriggio il presidente dell’Agenzia Emilio Bolla, con l’impresa I.tec Srl di Villa Del Conte (Padova) e i dirigenti Atc Mario Masala (settore Tecnico) e Domenico Varacalli (Pnrr).

“Quest’intervento è possibile grazie allo sblocco di fondi ex Gescal (Gestione case per i lavoratori, ndr). Un accantonamento di oltre 20 anni fa, che la Regione ha sbloccato di recente – precisa Bolla –. Lo scopo è migliorare la sicurezza degli stabili e speriamo che eventuali risparmi dalla gara ci permettano di fare altri lavori, perché, per esempio, ci sono anche i serramenti da sostituire. Il cantiere dovrebbe durare 440 giorni e non richiederà il ricollocamento degli inquilini.

Tra gli interventi in programma c’è un consolidamento che parte dall’esterno e raggiunge l’interno con dei passanti alle cui estremità si aprono delle fibre per rinforzare la struttura, la sistemazione delle parti ammalorate, il rifacimento della copertura in lamiera e il livellamento dei camminamenti interni.